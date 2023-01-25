Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamaya yakın.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Parma'ya 21 yaşındaki sol bek için son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi. Sarı-lacivertliler teklifin kabul edilmesi halinde Jayden Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe uzun süredir istediği Jayden Oosterwolde'ye kavuşmak üzere! Önüne milyon euro serdi - Son Dakika