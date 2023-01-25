Fenerbahçe uzun süredir istediği Jayden Oosterwolde'ye kavuşmak üzere! Önüne milyon euro serdi - Son Dakika
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Fenerbahçe uzun süredir istediği Jayden Oosterwolde'ye kavuşmak üzere! Önüne milyon euro serdi

25.01.2023 09:24

Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde'nin transferi için resmen son sayıyor. Sarı-lacivertliler, genç yıldız için takımı Parma'ya son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus teklif etti.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamaya yakın.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe, Parma'ya 21 yaşındaki sol bek için son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi. Sarı-lacivertliler teklifin kabul edilmesi halinde Jayden Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe uzun süredir istediği Jayden Oosterwolde'ye kavuşmak üzere! Önüne milyon euro serdi - Son Dakika
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