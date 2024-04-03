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Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde karşı karşıya gelecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe ile 6. sıradan play-off'lara kalan ÇBK Mersin, finalde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son 3 sezonda üst üste final oynama başarısı gösterirken, Mersin ekibi ise 4. kez finalde yer alacak. İki takım aynı zamanda Euroleague yarı finalinde de karşılaşacak.

03.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. İki ekip son 3 sezonda finale çıkma başarısı gösterdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 28 galibiyetle namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı finalinde Galatasaray'ı 83-66 ve 71-109'luk skorlarla yenerek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, play-off yarı finalinde Beşiktaş'ı 67-77 ve 91-64'lük skorlarla eleyen ÇBK Mersin'in rakibi oldu. Güney temsilcisi normal sezonu 6. sırada tamamlamıştı.

Üst üste 3. kez

Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi finali ve Kadınlar Euroleague finalinde kozlarını paylaşan Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Son 5 sezonun şampiyonu olan ve toplamda 17 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez daha şampiyonluk hedefliyor. Son yıllarda basketbolda yükselişini sürdüren Mersin ekibi de 4. kez final oynama başarısı gösterecek. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe, final serisinde 3-0'lık seri yakalayarak şampiyonluğa uzanmıştı. İki ekip üst üste 3. kez finalde karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ile turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında da yoluna devam ederken, 12 Nisan'da Euroleague yarı finalinde parkeye çıkacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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