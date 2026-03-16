Fenerbahçe ve Galatasaray\'dan Brezilya Milli Takımı\'na Davet

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek arada Brezilya, bu süreçte 2 hazırlık maçı yapacak. Sambacılar, 26 Mart'ta Fransa, 1 Nisan'da ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçlar için kadroyu belirledi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara da kadroda yer aldı.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson

Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos

Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara

Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan. - İSTANBUL