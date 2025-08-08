Fenerbahçe ve Galatasaray En Pahalı Kombineler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray En Pahalı Kombineler

08.08.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'daki en pahalı kombine bilet fiyatlarına sahip kulüpler oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatları, Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken Fenerbahçe ve Galatasaray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı. Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Fenerbahçe'de Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı.

Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kulüplerden Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izledi.

Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin lira olurken Juventus ve Real Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor.

Trabzonspor'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin lira) ise Manchester City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona'dan (39 bin lira) daha fazla.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda dört büyüklerin sezonluk (öğrenci, engelli ya da 65 yaş üstü dışında) en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları (TL) şu şekilde:

Takım

En ucuz kombine

En pahalı kombine

Fenerbahçe

20 bin 500

455 bin

Galatasaray

24 bin

180 bin

Beşiktaş

19 bin

115 bin

Trabzonspor

6 bin

90 bin

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liraya çıkan kulübün en pahalı kombine bilet fiyatı, "Büyük Altılı"nın sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatlarından daha yüksek durumda.

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüplerinin indirimli sezonluk biletleri (öğrenci, engelli ve 63 yaş üstü gibi) dışında en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları:

Premier Lig TakımıEn ucuz kombine (Sterlin)En ucuz kombine (TL)En pahalı kombine (Sterlin)En pahalı kombine (TL)
Tottenham856

47 bin2367129 bin
Arsenal1127

61 bin2112115 bin
Manchester City54029 bin160087 bin
Manchester United57931 bin112161 bin
Chelsea70038 bin109559 bin
Liverpool71339 bin90449 bin
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatı, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan ise 3 kat daha ucuz durumda bulunuyor.

Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı ise 14-15 bin liraya denk gelirken Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 24 bin lira, Fenerbahçe'de ise öğrenci bileti dışında 20 bin 500 lira ile daha yüksek seviyede bulunuyor.

Avrupa'nın Premier Lig dışındaki 4 büyük liginde bazı öne çıkan kulüplerin indirimli dışındaki sezonluk en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları şu şekilde:

TakımÜlke ve LigEn ucuz kombine (Avro)En ucuz kombine (TL)En pahalı kombine (Avro)En pahalı kombine (TL)
Milanİtalya Serie A43020 bin2800133 bin
Interİtalya Serie A32515 bin2650126 bin
Napoliİtalya Serie A40519 bin2580123 bin
Juventusİtalya Serie A32515 bin2500119 bin
Real Madrid İspanya LaLiga29614 bin2390113 bin
PSG Fransa Ligue 146022 bin132063 bin
Borussia Dortmund Almanya Bundesliga57027 bin112053 bin
Barcelonaİspanya LaLiga28514 bin82839 bin

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray En Pahalı Kombineler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:34:27. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray En Pahalı Kombineler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.