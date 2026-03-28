Fenerbahçe ve Galatasaray Finalde

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geleceği play-off final serisi yarın başlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ilk maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekibin ev sahibi avantajına sahip olduğu final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinde ilk 2 müsabaka, 29 Mart ve 1 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

İki takımın final yolculuğu

Fenerbahçe Opet, bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale namağlup yükselirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 3 yenilgi yaşadı.

Ligde normal sezonu 20'de 20 yaparak lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a, yarı finalde de ÇİMSA ÇBK Mersin'e 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Galatasaray ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 24 müsabakada 21 galibiyet elde etti. Üç mağlubiyeti de ikinci sırada tamamladığı normal sezonda yaşayan sarı-kırmızılılar, play-off çeyrek finalinde Nesine Aydın'a, yarı finalde ise Emlak Konut'a 2-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Bu sezon 3 derbiyi de Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Opet, bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadığı 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde sarı-kırmızılı takımı 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'ı 86-66 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İki takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de rakiplerine üstünlük sağlamaları halinde şampiyonluk maçında da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ligde son yıllara damgasını vurdu

Sarı-lacivertli takım, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 19 şampiyonluğun 8'ine son 10 yılda imza attı.

Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 7 defa kupayı müzesine götürerek lige damgasını vurdu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Galatasaray, 13 kez şampiyon oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde 11 yıllık özleme son verecek.