 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonluk Yarışında Eşit Puanla - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonluk Yarışında Eşit Puanla

Fenerbahçe ve Galatasaray, erkekler ve kadınlar liglerinde eşit puanla şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Fenerbahçe erkeklerde 44 puanla liderliğini korurken, kadınlarda da 36 puanla Galatasaray'ın önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonluk Yarışında Eşit Puanla
25.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:29
Abone Ol

Fenerbahçe ve Galatasaray futboldaki şampiyonluk yarışında, erkekler ve kadınlar liglerinde eşit puanla aynı heyecanı yaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından takımlar 44'er puanla ilk iki sırayı paylaştı. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürmeyi başarırken, ikinci sıradaki Galatasaray ise şampiyonluk yarışında rakibinin puan farkı açmasına izin vermedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk için Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yaşanıyor.

Kadın Futbol Ligi'nde 15. hafta mücadelesi geride kalırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yenerek puanını 36'a çıkardı.

Galatasaray ise deplasmanda ALG Spor'a 4-1 yenilerek 36 puanda kaldı. Sarı-lacivertli takım rakibinin puan kaybetmesiyle averajla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe erkeklerde Trendyol Süper Lig'de 44 puan ve averajla, kadınlarda ise 36 puan ve yine averajla rakibi Galatasaray'ın önünde yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonluk Yarışında Eşit Puanla - Son Dakika


13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Son Dakika
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonluk Yarışında Eşit Puanla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement