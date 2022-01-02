Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi

İtalyan medyası, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Vedat Muriqi ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

ACUN ILICALI VE ALİ KOÇ TRANSFER YARIŞINDA KARŞI KARŞIYA

Corriere dello Sport'un haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Vedat Muriqi transferi için devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazılırken, Muriqi'nin Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu da dile getirildi. Haberde, Lazio'nun Muriqi için 15 milyon euroluk bir bonservis belirlediği yazıldı.

LAZİO'DA BEKLENENİ VERMEDİ

Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gol attıktan sonra 18 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibinde ise 48 maçın 12'sinde sahaya ilk 11'de çıktı ve 2 gol atabildi.

Vedat Muriqi

ACUN ILICALI , HULL CİTY'Yİ SATIN ALDIĞINI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında İngiliz kulüp Hull City'yi satın aldığını resmen açıklamıştı. Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." duyurusunu yaptı.