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Fenerbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Avrupa Kupası 1'de grup maçlarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Avrupa Kupası 1'de grup maçlarını tamamladı

Fenerbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Avrupa Kupası 1\'de grup maçlarını tamamladı

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın düzenlediği Avrupa Kupası 1'de Fenerbahçe Göksel Çelik lider olarak finallere katılma hakkı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise son maçında London Titans'a kaybederek grubunu son sırada tamamladı.

03.02.2024 22:59
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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği Avrupa Kupası 1'de İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik'in grup maçları tamamlandı.

Almanya'da oynanan B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, son iki maçında bugün Manchester Revolution'ı 84-45, Sheffield Steelers'ı ise 96-48 mağlup etti. Fenerbahçe Göksel Çelik, 4 maçını da kazanarak grubunu lider tamamladı. Sarı-lacivertliler, 25-28 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek EuroCup 1 Finallerine katılma hakkı elde etti.

İzmir'de oynanan A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyespor ise gruptaki son maçında London Titans'a 62-57 kaybetti. İzmir ekibi grubu 1 galibiyet, 3 yenilgiyle grubunda son sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Avrupa Kupası 1'de grup maçlarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Avrupa Kupası 1'de grup maçlarını tamamladı - Son Dakika
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