Fenerbahçe ve Rizespor 2-2 Beraberlikle Ayrıldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 67 yaparken Çaykur Rizespor ise 37 puana yükseldi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk Çaykur Rizespor ise "Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe" 11'iyle sahaya çıktı.

İlk 15 dakikada iki takım da etkili pozisyon üretemedi. 23'üncü dakikada Laçi'nin ceza sahası yayının sağ tarafından şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 42'nci dakikada sol taraftan Brown'ın yaptığı ortada ceza sahasındaki Skriniar topu indirdikten sonra savunma araya girdi. Savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattaki Mihaila'nın yerden kale önüne gönderdiği topla buluşan Sowe'un yakın mesafeden tek vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 68'inci dakikada Fenerbahçe, ceza sahası sağ çizgisinin hemen yanından serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Talisca'nın çektiği şutu kaleci Fofana yumruklayarak kornere çeldi. 72'nci dakikada Çaykur Rizespor, 10 kişi kaldı. Samet Akaydin, orta sahada Talisca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, 78'inci dakikada penaltı kazandı. Talisca, ceza sahasında Taylan Antalyalı'nın müdahalesinin ardından yerde kaldı. Faulü önce Çaykur Rizespor'a veren hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi. 80'inci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Penaltı vuruşunu kullanan Talisca, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-1. Fenerbahçe, 86'ncı dakikada öne geçti. Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Musaba'nın son çizgiye indikten sonra arka direğe çevirdiği topa dokunan Kerem Aktürkoğlu, fileleri havalandırdı: 2-1. Çaykur Rizespor, 90+8'inci dakikada beraberliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın rakip ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafayla Sagnan dokundu. Kaleci Ederson'un önde olduğu pozisyonda top ağlarla buluştu: 2-2. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.