Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kuruluna yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.
Trabzonspor'un Serdar Dursun'u ödüle aday göstermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp de bu jeste jestle karşılık verdi.
Fenerbahçe Kulübü de bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kulübün müracaatlarının kurula ulaştığını belirterek, kararın en yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Trabzonspor, fair play jestleriyle ödül için aday gösterildi - Son Dakika
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen MIYC Trio Cup'un üçüncü ayağı, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. IRC1 ve IRC2 kategorilerinde toplamda 9 tekne ve 27 sporcu yarıştı. Vakkoroma Teknesi ve Kaptan Cem Hakko, IRC 1 grubunda birinci olurken, Aurora X teknesi ve Kaptan Burak Algon, IRC 2 grubunda birinci oldu. Ödüller yarın düzenlenecek törende verilecek.
Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'ye maça tam kadro çıkmaları yönünde çağrı yaptı.
Malatya'da düzenlenen Okullar Arası Gençler A-B, Yıldızlar ve Küçükler Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakalarına 120 sporcu katıldı. Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi okçuluk kulübü öğrencileri, Gençler-A kategorisinde Malatya il birincisi olarak Türkiye Geneli Finallerine katılmaya hak kazandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akvaryum Koyu'na Bodrum Deniz Müzesi ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü proje ortaklığında sualtı parkı yapılacak. Park, Bitez Akvaryum Koyu'nun önündeki adanın Karaada'ya bakan kısmında belirli koordinatlar içinde olacak. Parkta devasa heykeller, heykel grupları ve yerleştirmeler yer alacak ve tüplü ve amatör dalış yapanlar için tasarlanacak. Projenin ilk etabı 15 Mayıs'ta açılacak.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, futbolseverlerden Çorum FK'ya destek isteyerek, 'Şehrine ve takımına sahip çık' dedi. Başkan Aşgın, 7 Nisan Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi, taraftarın tribünleri doldurarak şehrine ve takımına destek vermeye davet etti.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarılarak, broşürler dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, vatandaşların bayram tatilini güvenli geçirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Güney Afrika'nın Kaizer Chiefs takımında forma giyen milli futbolcu Luke Fleurs, fidye için kaçırıldı ve polis müdahalesi beklenirken öldürüldü. 26 Ekim 2023'te Kaizer Chiefs'e transfer olan Fleurs, son sosyal medya paylaşımında "Hayaller gerçek oluyor" demişti.
Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Milli Takım kampına davet edildiler. Gaziantep'in gururu olan oyuncular, Milli Takım kampında yer alacaklar.
Sizin düşünceleriniz neler ?