Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından kadrolarına katamadığı 18 yaşındaki genç oyuncu Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu.
Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulunarak Adem Yeşilyurt'un yeni takımını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor ile prensip anlaşmaya vardıklarını açıklayan Cicibas, transferin bittiğini söyledi.
Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, transferin ayrıntılarına değinerek, "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak.'' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Adem Yeşilyurt, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)