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Fenerbahçe Virtus Bologna'yı mağlup etti, A. Efes Monaco'ya yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Virtus Bologna'yı mağlup etti, A. Efes Monaco'ya yenildi

THY Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Virtus Bologna'yı 88-75 yenerek galibiyetini aldı. A. Efes ise evinde Monaco'ya 80-78 mağlup oldu. Ligde liderlik Real Madrid'in elinde bulunuyor.

Fenerbahçe Virtus Bologna\'yı mağlup etti, A. Efes Monaco\'ya yenildi
27.01.2024 - 12:33,
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THY Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Virtus Bologna'yı mağlup ederken, A. Efes ise konuk ettiği Monaco'ya yenildi.

THY Euroleague'de 23. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 80-78'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ise evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 88-75'lik skorla yendi ve 14. galibiyetini aldı. Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos da deplasmanda oynadığı Maccabi Tel Aviv'e 90-75'lik skorla yenildi ve 9. mağlubiyetini yaşadı.

Real Madrid liderliğini sürdürüyor

Ligde 23. haftanın ardından Real Madrid liderliğini sürdürürken, Madrid'i aynı galibiyet sayıları bulunan Barcelona ve Virtus Bologna takip ediyor. İki takımın ardından 4. sırada Panathinaikos yer alıyor. Ligde Fenerbahçe 14 galibiyetle 5. sırada, Efes de 9 galibiyetle 14. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ASVEL var.

THY Euroleague'in 23. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe: 88 - Virtus Bologna: 75

ALBA Berlin: 89 - Kızılyıldız: 80

Maccabi Tel Aviv: 90 - Panathinaikos: 75

Bayern Münih: 64 - ASVEL: 76

Real Madrid: 90 - Olimpiakos: 85

A. Efes: 78 - Monaco: 80

Baskonia: 62 - Valencia: 77

Partizan: 81 - Zalgiris Vilnius: 72

Olimpia Milano: 74 - Barcelona: 70 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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