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Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

12.02.2022 00:57
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Ordu - Giresun Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları görmek için coşkuyla beklerken, sporcular da taraftarlar ile selamlaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri oyunculara başarıla dilerken, sarı-lacivertli kafile takım otobüsü ile havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele geçti.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak, müsabakayı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek. - ORDU

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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