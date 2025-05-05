Fenerbahçe'ye derbi darbesi: Taraftar isyan etti ! - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye derbi darbesi: Taraftar isyan etti !

Fenerbahçe\'ye derbi darbesi: Taraftar isyan etti !

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu ve Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı. Haberler.com'un mikrofon uzattığı taraftarlar başarısızlığın sebebi olarak yönetimi, teknik heyet değişikliklerini ve ruhsuz oyuncu performanslarını gösterdi.

05.05.2025 17:20
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi BeşiktaşKadıköy'de ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan derbide siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 galip geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe 34. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli camiada moraller bozulurken, Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oldu.

Eğer önümüzdeki hafta Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında puan kaybeder ve Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerse sarı-kırmızılılar bitime haftalar kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.

TRİBÜNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyetinin ardından Kadıköy'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Başkan Ali Koç, başkanlığındaki 7. yılında tribünlerden yükselen yoğun protestoların hedefi oldu. Taraftarlar, maç sonunda "istifa" sloganları atarak yönetime tepkilerini dile getirdi.

TARAFTARA SORDUK : BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ NE ?

Haberler.com ekibi, Kadıköy'de karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolseverlere mikrofon uzattı. "Başarısızlığın ana nedeni sizce ne?" sorusuna verilen yanıtlar çarpıcıydı. Taraftarların önemli bir kısmı doğrudan yönetimi eleştirerek başarısızlığın temel sebepleri olarak sürekli değişen teknik heyetleri, istikrarsız kadro yapılanmasını ve oyuncu tercihlerindeki tutarsızlığı gösterdi.

Bazı taraftarlar teknik heyeti sorumlu tutarken birçok taraftar da sahada mücadele ruhunun eksik olduğunu savundu. Özellikle bazı oyuncuların "ruhunu sahaya yansıtmadığı" yönündeki eleştiriler dikkat çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye derbi darbesi: Taraftar isyan etti ! - Son Dakika

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