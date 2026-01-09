Fenerbahçe\'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak

Fenerbahçe'de beklenen Youssef En-Nesyri ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin hedefi olan Faslı golcünün, yeni golcü arayışlarına başlayan kulüpte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yıldız forvetin özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldığı ve ayrılığın masada olduğu ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN BASINI DUYURDU: YENİ ADRESİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; En-Nesyri'nin yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Haberde, Al Ittihad ve Al Ahli kulüplerinin 28 yaşındaki golcü için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin olası transferinden 35 milyon euro gelir hedefliyor. Suudi kulüplerinin, bu rakam doğrultusunda resmi temaslara başlaması bekleniyor.

BU SEZON 25 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmaların 20'sinde görev alırken 8 gol ve 1 asist üreterek skora katkı verdi.