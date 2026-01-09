Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak
09.01.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak
Haber Videosu

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde. Suudi Arabistan basınından aktarılan iddiaya göre Faslı golcünün yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Sarı-lacivertlilerin beklentisinin ise 35 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de beklenen Youssef En-Nesyri ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin hedefi olan Faslı golcünün, yeni golcü arayışlarına başlayan kulüpte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yıldız forvetin özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldığı ve ayrılığın masada olduğu ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN BASINI DUYURDU: YENİ ADRESİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; En-Nesyri'nin yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Haberde, Al Ittihad ve Al Ahli kulüplerinin 28 yaşındaki golcü için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin olası transferinden 35 milyon euro gelir hedefliyor. Suudi kulüplerinin, bu rakam doğrultusunda resmi temaslara başlaması bekleniyor.

BU SEZON 25 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmaların 20'sinde görev alırken 8 gol ve 1 asist üreterek skora katkı verdi.

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mürşid Mamak Mürşid Mamak:
    mükemmel bir transfer olur inşallah Arabistan a giderse el nesri gider SÖRLÖTH daha hızlı gelir bize ..... 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig
Sınav parkurunu drift alanına çevirdiler, eğlenceleri pahalıya patladı Sınav parkurunu drift alanına çevirdiler, eğlenceleri pahalıya patladı

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:01:54. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.