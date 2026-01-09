Fenerbahçe\'ye En-Nesyri piyangosu! Kasa dolup taşacak

Fenerbahçe'de beklenen Youssef En-Nesyri ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin hedefi olan Faslı golcünün, yeni golcü arayışlarına başlayan kulüpte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
En-Nesyri, Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yıldız forvetin özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldığı ve ayrılığın masada olduğu ifade ediliyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; En-Nesyri'nin yeni durağı Suudi Arabistan olacak. Haberde, Al Ittihad ve Al Ahli kulüplerinin 28 yaşındaki golcü için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin olası transferinden 35 milyon euro gelir hedefliyor. Suudi kulüplerinin, bu rakam doğrultusunda resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmaların 20'sinde görev alırken 8 gol ve 1 asist üreterek skora katkı verdi.
