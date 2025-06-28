Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır sözleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır sözleri

Fenerbahçe\'ye gidecek mi? Ertuğrul Doğan\'dan bomba Uğurcan Çakır sözleri
28.06.2025 14:06
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı hiçbir şartta Fenerbahçe'ye satmayacaklarını açıkladı. Doğan ayrıca herhangi bir Süper Lig kulübünden millî futbolcu için teklif gelmediğini de ifade etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberleri çıkan Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Uğurcan'ı satmayacaklarını belirten Doğan, "Uğurcan konusu ilginç bir hal aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bizim kardeşimiz. Ben daha önce defalarca, sayıyı hatırlamıyorum, üzerine basarak bazı şeyler söyledim. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, insanlar düşündüğü şekilde algılamaya çalışıyor. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net" dedi.

"DAHA ÖNCE TEKLİF GELMEDİ"

Sözlerine devam eden Başkan, "Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse... Daha önce Uğurcan'a bir teklif geldi, kendisi bu teklifin Trabzonspor'a verilen kısmın az olduğunu belirterek, kendisine verilen rakam iyi olmasına rağmen gitmemişti. O zaman kendisine yardımcı olacağımın sözünü vermiştim. Defalarca üstüne basa basa söyledim. Şu an itibarıyla, bu sözlerden daha açık nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Olmadı. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu, sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif gelmedi" dedi.

Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır sözleri

"20 MİLYON'A DA SATMAM, UĞURCAN İSTESE BİLE VERMEM"

"Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon Euro teklif yaptı. Ne yapacaksınız?" sorusunu da yanıtlayan Doğan, "Vermeyeceğim. Satmayacağım" dedi. "Uğurcan, Fenerbahçe'ye gitmek isterse ne yapacaksınız?" sorusuna da "Böyle bir şey istemez. Uğurcan böyle dese bile vermem!" yanıtını verdi.

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIRIM"

Doğan, "Biz efendiliğimizi korumaya çalışıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok önemli camialar. Kimseyle derdimiz, işimiz, konumuz yok. Kimseyle böyle bir polemik yaşamadık. Hep sevgi saygı çerçevesinde götürdük bu işleri. Bu kulüplerimizden Uğurcan Çakır ile ilgili bir talep, teklif yok. Nasıl anlatılır bilmiyorum, yok. Böyle bir şey yok. Tüm bunlara rağmen hala bazı, sosyal medyada falan bu konularda yalanlar devam edilirse o zaman bir orantısız güç kullanmak zorunda kalabiliriz. Üzerine basarak söylüyorum. Trabzonspor'un kaptanını kimse ağzına sakız yapmasın. Yeter. Bu yalanlar devam ederse bir yerden sonra da buna cevap veririz, orantısız güç olur. Yapmak istemem. Herhalde herkes anlayacağını anlamıştır. Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum:
    Ugurcani almak isteyen tsclupda formalari satiliyor alabilirsiniz.gercek hayatta billurunu alirlar sadece trabzonsporu konya antep kayseri falan sandiniz heralde dunyanin en buyuk sehir klubunun kaptanini şikecilere gonderecek adam daha anasıniñ karnindan dogmadi nokta 0 0 Yanıtla
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