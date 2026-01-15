Fenerbahçe\'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın şık golüyle rakibini 1-0 yendi.

10 İSABETLİ KURTARIŞ YAPTI

Fenerbahçe karşısında maçın başından sonuna kadar kalesinde adeta etten duvar ören Beytullah Buğra İpek, tam 10 kez rakiplerine gol şansı vermeyerek maça damga vurdu. 20 yaşındaki genç kaleci, gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazandı.

KAZANDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan maçın sonunda genç kalecinin aylık kazandığı ücret de ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaktan alınan bilgilere göre; genç file bekçisinin aylık 22 bin 104 lira kazandığı, gol yemediği maç başına da 5 bin lira prim aldığı belirtildi. Bu durum futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.