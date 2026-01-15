Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fenerbahçe\'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
15.01.2026 22:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapan Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek, gecenin kahramanı olmuştu. Kalesinde devleşen genç eldivenin aylık 22 bin 104 lira kazandığı ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın şık golüyle rakibini 1-0 yendi.

10 İSABETLİ KURTARIŞ YAPTI

Fenerbahçe karşısında maçın başından sonuna kadar kalesinde adeta etten duvar ören Beytullah Buğra İpek, tam 10 kez rakiplerine gol şansı vermeyerek maça damga vurdu. 20 yaşındaki genç kaleci, gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazandı.

KAZANDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan maçın sonunda genç kalecinin aylık kazandığı ücret de ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaktan alınan bilgilere göre; genç file bekçisinin aylık 22 bin 104 lira kazandığı, gol yemediği maç başına da 5 bin lira prim aldığı belirtildi. Bu durum futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 875387 875387:
    ya bırak bütün şutlar üzerine geldi çarptı .şansa 10 13 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    asgari ucret 13 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    gs hemen alsin gelecek vaad ediyor 8 1 Yanıtla
  • eflani78 eflani78:
    Amatör ligde bile topçular 700.000 den aşağıya oynamıyor..Siz ne anlatıyorsunuz! asgari ücret ile 2.ligde top oynanır mı? El insaf yahu..buna kadir bile inanmaz :) 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
16.01.2026 00:53:05
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu - Son Dakika
