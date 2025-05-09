Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Faslı futbolcu Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını göstererek Sofyan Amrabat'ı sarı kartla cezalandırdı. Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 40 maça çıkan Amrabat, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye kötü haber! Eyüpspor maçında yok - Son Dakika
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