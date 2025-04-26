Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kart sınırında bulunan Filip Kostic'ten kötü haber geldi.
Kostic, 15. dakikada orta alanın solunda Semih Güler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Sırp futbolcu gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı derbide yok - Son Dakika
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