Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da ilki yaşadı

Süper Lig'in ardından Konferans Ligi'nde de kayıp yaşayan Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon bir ilki yaşadı.
Ludogorets maçının ilk yarısını geride kapayan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında devreyi geride kapattı. Sarı-lacivertliler ayrıca 2-0'lık sonuçla sahadan mağlup ayrılarak bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında yenildi.
Fenerbahçe daha önce oynadığı 9 karşılaşmanın 5'inde devre arasına beraberlikle gitti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünde ise ikinci yarıya önde başlamıştı.
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