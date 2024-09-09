Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı

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Fenerbahçe'nin yıldız savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşadığı için A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosundan çıkarıldı.

09.09.2024 16:22
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

ÇAĞLAR SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanda sakatlık yaşayan Fenerbahçeli stoper Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi. Milli takımımız, grubun ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, bu mücadelede Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.

İlk maçta Çağlar Söyüncü'nün savunma partneri Abdülkerim Bardakcı olurken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın stoper rotasyonunda Kaan Ayhan ve Samet Akaydın gibi alternatifleri bulunuyor.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe\'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk: Gereksiz 8 23 Yanıtla
  • Volkan null: yorumun ve senin gibi 23 5 Yanıtla
  • Cem Kaya: kadrodan montellayı çıkartın 14 2 Yanıtla
  • Yusuf Fofana: Yetersiz lig oyuncusu zaten 5 9 Yanıtla
  • Ateş: İyi ki de çıkarılmış.Vasat altı bir oyuncu. 6 7 Yanıtla
  • H celik: Bisey yok fener maclarina odaklanacak 3 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İnşallah ciddi bir durumu yoktur.milli takım ve FB için önemli bir oyuncu. 5 0 Yanıtla
  • Türk Ak: BİZENE MİLLİ TAKIMDAN OFFFF YA GS MAÇINA YETİŞMELİ ACİLLLLLLLLLL 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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