Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibinin teknik direktörü Alexander Blessin, sarı-lacivertli takıma ciddi saygı duyduklarını söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin organizasyonun en önemli ekiplerinden olduğunu belirtti.
Karşılarında ciddi bir rakip bulunduğunu aktaran Blessin, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi. Yarın karşımızda ciddi bir rakip olacak ancak önemli olan soru şu; Konferans Ligi'ni ne kadar ciddiye alıyorlar? Yani şu an Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. Yarınki maçı ne kadar önemsedikleri önemli bizim için. Üzerlerinde ciddi bir baskı var. Ekipte çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu oyunculardan hangileri sahaya çıkacak yarın bu da önemli. Konferans Ligi'nde genelde Batshuayi'yi oynatıyorlar fakat Dzeko da çıkabilir."
Anthony Moris: "Maç için hazırız"
Union Saint-Gilloise'nın kalecisi Anthony Moris, zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi.
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Moris, "Fenerbahçe çok önemli bir takım ve önemli oyuncular var. Maç için hazırız. Bence bizim tur atlamak için ciddi anlamda şansımız var. Kolay bir oyun olmayacak ama sonunda tur atlama şansımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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