Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için Suudi Arabistan'dan teklif

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al Raed, deneyimli golcü için sarı-lacivertlilere 500 bin euroluk teklifte bulundu. Bu miktarı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tiye aldı.

FENERBAHÇE TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Raed, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye 500 bin euroluk teklifte bulurken, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumsuz dönüş yapması bekleniyor.

TARAFTAR TEKLİFİ TİYE ALDI

Fenerbahçe taraftarları, Suudi Arabistan ekibinin bu teklifini komik bulurken sosyal medyada esprili yorumlar yaptılar. 31 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'de forma giydiği 64 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.