Fenerbahçe'ye Skriniar'dan sonra iki kötü haber daha

23.02.2026 20:37
Skriniar'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de ilk 11'e geri dönen Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan alındı. Oyuna genç oyuncu Yiğit Efe Demir dahil oldu. Çağlar'ın ardından Jayden Oosterwolde de sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE

Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'e geri dönen Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

YİĞİT EFE DEMİR OYUNA DAHİL OLDU

23. dakikada sakatlık yaşayan milli futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemeyeceğini anlayınca oyundan alındı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü'nün yerine 27. dakikada oyuna Yiğit Efe Demir dahil oldu.

OOSTERWOLDE DE SAKATLANDI, KANTE SAHADA

Fenerbahçe'de mücadelenin 38. dakikasında bu kez Jayden Oosterwolde de sakatlık yaşadı. Hollandalı savunma oyuncusu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi. Oosterwolde'nin yerine N'Golo Kante oyuna giren isim oldu.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A Osman A:
    Çağlar olsa ne olur olmasa ne olur. 4 2 Yanıtla
  • 875387 875387:
    bune şansızlık ya bir takım bu kadar basiretsiz olamaz 3 0 Yanıtla
  • Faruk Faruk:
    el fatiha 3 0 Yanıtla
  • 9dvh5qjxs4 9dvh5qjxs4:
    natıngın forıstan sonra tutunamaz bu fener kümeye giden takımı yenemedi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
