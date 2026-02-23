Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'e geri dönen Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
23. dakikada sakatlık yaşayan milli futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemeyeceğini anlayınca oyundan alındı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü'nün yerine 27. dakikada oyuna Yiğit Efe Demir dahil oldu.
Fenerbahçe'de mücadelenin 38. dakikasında bu kez Jayden Oosterwolde de sakatlık yaşadı. Hollandalı savunma oyuncusu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi. Oosterwolde'nin yerine N'Golo Kante oyuna giren isim oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Skriniar'dan sonra iki kötü haber daha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)