Fenerbahçe\'ye Szymanski\'den talih kuşu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

PSV'den gelen 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu Szymanski'ye bu kez de Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Rennes talip oldu.

ÇİFT HANELİ BONSERVİS

Fransız basınındaki haberlere göre; Rennes, Szymanski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere çift haneli bonservis vermekten kaçınmayacağı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde teklifini ileteceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.