Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili transferde sıcak bir gelişme yaşandı.
PSV'den gelen 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu Szymanski'ye bu kez de Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Rennes talip oldu.
Fransız basınındaki haberlere göre; Rennes, Szymanski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere çift haneli bonservis vermekten kaçınmayacağı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde teklifini ileteceği aktarıldı.
Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)