Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu

08.01.2026 19:28
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Polonyalı oyuncuya talip oldu. Fransız ekibinin, Szymanski'nin menajeriyle temas kurduğu ve Fenerbahçe'ye çift haneli bonservis teklif etmekten çekinmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

PSV'den gelen 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu Szymanski'ye bu kez de Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Rennes talip oldu.

ÇİFT HANELİ BONSERVİS

Fransız basınındaki haberlere göre; Rennes, Szymanski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Fransız ekibinin sarı-lacivertlilere çift haneli bonservis vermekten kaçınmayacağı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde teklifini ileteceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ali Cetinkaya Mehmet Ali Cetinkaya:
    sisirin belki satarsınız el nesri gibi yalaninizi s…. 9 17 Yanıtla
    Murat durmus Murat durmus:
    yok baris alper mali gibi 14 5
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    NE DIYORDU ALI NIN GIRTLAKLADIGI FLORYANIN KALBINDEN. ELDE BUMMMMM 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
