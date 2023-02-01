Fenerbahçe'ye taraftardan Hakim Ziyech baskısı! Etiketleri ülke gündeminin zirvesine oturdu

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Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatabilir. Philippe Coutinho gibi dünyaca ünlü yıldızların adının anıldığı sarı-lacivertlilerde, taraftarlar Hakim Ziyech'i Fenerbahçe'de görmek istiyor.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası Chelsea'de forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in takımlarına gelmesini istiyor. Sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminin zirvesine yerleştirdi.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maçta forma giydi, Faslı futbolcu takımına 1 asistlik katkı sağladı.