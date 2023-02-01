Fenerbahçe'ye taraftardan Hakim Ziyech baskısı! Etiketleri ülke gündeminin zirvesine oturdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye taraftardan Hakim Ziyech baskısı! Etiketleri ülke gündeminin zirvesine oturdu

01.02.2023 15:07

Ara transfer dönemine hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, taraftarların Hakim Ziyech'in sarı-lacivertli formayı giymesi için baskısı altında. Sosyal medyada birlik olan taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminin zirvesine taşıdı.

Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatabilir. Philippe Coutinho gibi dünyaca ünlü yıldızların adının anıldığı sarı-lacivertlilerde, taraftarlar Hakim Ziyech'i Fenerbahçe'de görmek istiyor.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası Chelsea'de forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in takımlarına gelmesini istiyor. Sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminin zirvesine yerleştirdi.

Hakim Ziyech çılgınlığı! Fenerbahçe taraftarı ülke gündemine damga vurdu
Hakim Ziyech çılgınlığı! Fenerbahçe taraftarı ülke gündemine damga vurdu
Hakim Ziyech çılgınlığı! Fenerbahçe taraftarı ülke gündemine damga vurdu
Hakim Ziyech çılgınlığı! Fenerbahçe taraftarı ülke gündemine damga vurdu
Hakim Ziyech çılgınlığı! Fenerbahçe taraftarı ülke gündemine damga vurdu
Hakim Ziyech çılgınlığı! Fenerbahçe taraftarı ülke gündemine damga vurdu

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maçta forma giydi, Faslı futbolcu takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye taraftardan Hakim Ziyech baskısı! Etiketleri ülke gündeminin zirvesine oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye taraftardan Hakim Ziyech baskısı! Etiketleri ülke gündeminin zirvesine oturdu - Son Dakika
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