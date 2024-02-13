Fenerbahçe'ye ve Teksüt Bandırmaspor'a para cezası - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye ve Teksüt Bandırmaspor'a para cezası

Fenerbahçe\'ye ve Teksüt Bandırmaspor\'a para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçındaki saha olayları ve merdiven boşluklarının dolu olması sebebiyle 352 bin lira para cezası verdi. Ayrıca, Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 100 bin lira para cezası aldı.

13.02.2024 15:03
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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