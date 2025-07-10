Fenerbahçe'ye Yeni Transfer: Jhon Duran - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye Yeni Transfer: Jhon Duran

10.07.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jhon Duran'ın menajeri, transferin projeye inancı arttırdığını ve birçok teklif aldıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, Kolombiyalı futbolcuya birçok teklif geldiğini belirterek, "Burada bize anlatılan projeye inandık. Duran hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Jhon da her zaman Avrupa'da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu" dedi.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Duran'ın transfer sürecini anlatan Devin Özek, "Bu transferle ilgili en başından beri hep pozitif duygulara sahiptim. En başında zor gözüktüğü anlarda bile hep pozitiftim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok üst düzey bir teknik direktörümüz ve projelerimiz var. Ben ve kulüp profesyonelleri bu transferin olacağını biliyor ve hissediyorduk. Kolombiya'ya gittik ailesi ve oyuncuyla vakit geçirdik ondan sonra ise transfer gerçekleşti" diye konuştu.

Jhon Duran'ın çok önemli ve iyi bir futbolcu olduğunu belirten Özek, "Bizim yaptığımız analizlerde de takımımızda onun olması gerektiğini düşündük. Çünkü bizler takımımıza aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi de tam bu şekilde bir futbolcu. İhtiyacımız olan şey farklı bölgelerde takımı geliştirmek ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan ziyade kalitemizi artırmak. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Jonathan Herrera: "Jose Mourinho gibi bir ismin olması büyük bir etken oldu"

Programa online katılan Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera ise transferle ilgili olarak, "Bütün bu süreç içerisinde Başkan Ali Koç'a, Futbol Direktörü Devin Özek ve Avukat Berke Çelebi'ye teşekkür ediyorum. Açıkçası kulüple görüştüğümüz andan itibaren bize aktarılan proje ilgimizi çekti. Devin Bey, bize projelerini anlattı ve anlatmış olduğu felsefeye bizi inandırdı. Oyuncumuz için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi bir ismin olması büyük bir etken oldu. Hem çok tecrübeli hem de kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör. Genç oyuncuların gelişimi için de çok önemli bir isim, Jhon Duran da genç bir futbolcu olduğu için onun gelişimi için çok önemli olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

"Bize gelen pek çok teklif vardı"

Duran'a gelen tekliflere değinen Herrera, "Bize gelen pek çok teklif vardı, Premier Lig, Serie A ve La Liga'dan ama burada bize anlatılan projeye inandık. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Bey, bize bu kulübün hedeflerinin olduğunu anlattı. Duran da hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Bu anlamda kulüple bizim hedeflerimizin uyuştuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig ve aynı zamanda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemeleri de oynayacak. Jhon da her zaman Avrupa'da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu" açıklamasında bulundu.

"Kendi yaş grubunun da en iyi 9 numarası"

Jhon Duran'ın çok mutlu olduğunu ve bu kararı ailesiyle birlikte aldıklarını aktaran Jonathan Herrera, "Kendisi için bunun iyi bir fırsat olduğunu biliyor ve Avrupa'ya dönmeyi de çok istiyordu. Dolayısıyla çok mutlu hırsları olan bir futbolcu ve takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Kendisi için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz ki kendi yaş grubunun da en iyi 9 numarası. Takıma çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Jose Mourinho gibi çok tecrübeli bir teknik adamla çalışacak olmak için Jhon gibi genç bir oyuncu için çok önemli. Fenerbahçe'ye bu fırsattan dolayı minnettarız. Eminim ki her şey çok güzel olacak ve takım hedeflediği şampiyonluğa ulaşacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Yeni Transfer: Jhon Duran - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti

14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:43
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı
Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
13:41
Şile Belediyesi’ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
Şile Belediyesi'ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
23:33
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
23:01
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
22:15
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:42
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı
Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 15:09:15. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Yeni Transfer: Jhon Duran - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.