SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

16.07.2022 11:18

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyorMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan çalışma, sahada devam etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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