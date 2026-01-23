Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye\'nin sıralaması

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki yerini doğrudan etkiledi.

AVRUPA MAÇLARI SONRASI TABLO DEĞİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olarak 11 puanda kaldı. Galatasaray ise 21 Ocak'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu maçların ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Güncellenen listeye göre Türkiye, 48.325 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen önünde Belçika, arkasında ise Çekya bulunuyor.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere 104.991 puanla zirvede yer alırken, İtalya 92.696 puanla ikinci, İspanya 86.890 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya 83.545 puanla dördüncü, Fransa 75.891 puanla beşinci sırada yer alıyor. Hollanda 66.429 puanla altıncı, Portekiz 63.666 puanla yedinci, Belçika 58.150 puanla sekizinci sırada bulunurken Türkiye dokuzuncu, Polonya ise 44.625 puanla on birinci sırada yer aldı.

Güncel UEFA ülke puanı