Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye\'nin sıralaması
23.01.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki maçları sonrası güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 48.325 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki yerini doğrudan etkiledi.

AVRUPA MAÇLARI SONRASI TABLO DEĞİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olarak 11 puanda kaldı. Galatasaray ise 21 Ocak'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu maçların ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Güncellenen listeye göre Türkiye, 48.325 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen önünde Belçika, arkasında ise Çekya bulunuyor.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere 104.991 puanla zirvede yer alırken, İtalya 92.696 puanla ikinci, İspanya 86.890 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya 83.545 puanla dördüncü, Fransa 75.891 puanla beşinci sırada yer alıyor. Hollanda 66.429 puanla altıncı, Portekiz 63.666 puanla yedinci, Belçika 58.150 puanla sekizinci sırada bulunurken Türkiye dokuzuncu, Polonya ise 44.625 puanla on birinci sırada yer aldı.

Güncel UEFA ülke puanı

  • 1- İngiltere: 104.991
  • 2- İtalya: 92.696
  • 3- İspanya: 86.890
  • 4- Almanya: 83.545
  • 5- Fransa: 75.891
  • 6- Hollanda: 66.429
  • 7- Portekiz:63.666
  • 8- Belçika: 58.150
  • 9- TÜRKİYE: 48.325
  • 10- Çekya: 46.075
  • 11- Polonya: 44.625

Galatasaray, Avrupa Günü, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı

09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 09:53:03. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.