Fenerbahçe\'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri\'ne döndü

Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri'ne döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Basın açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı takımın otobüsü Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsü, derbinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yapılan basın açıklamalarının sona ermesiyle Galatasaray takım otobüsü, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?