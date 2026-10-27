Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri'ne döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri'ne döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri\'ne döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri\'ne döndü
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Basın açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı takımın otobüsü Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsü, derbinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yapılan basın açıklamalarının sona ermesiyle Galatasaray takım otobüsü, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Ülkenin konuştuğu Zeynep’ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde... Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Derbi öncesi bomba görüntü Derbi öncesi bomba görüntü
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Erken seçim için tarih verdi Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
01:12
Antalya’da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
Antalya'da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
22:51
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 01:40:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, otobüsüyle Metin Oktay Tesisleri'ne döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei