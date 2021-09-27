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Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı - Son Dakika

Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı

27.09.2021 15:20

Beşiktaş'ın yarın akşam Ajax ile deplasmanda oynayacağı maça UEFA'dan dikkat çeken bir atama geldi. Frankfurt - Fenerbahçe maçında temsilcimizin penaltısını tekrarlatmayan VAR hakemi Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın maçında da VAR'ın başında olacak. Irrati, Galatasaray ve PSV arasındaki maçta da orta hakemdi.

UEFA, bu sezon Massimiliano Irrati'yi Türk takımlarının maçlarına atamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'yi yakan hakem, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı

Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşmasında son saniyedeki penaltıyı tekrarlatmayan Irrati, Ajax - Beşiktaş maçında daVAR'ın başında olacak. Otoriteler, Berisha ceza sahasına girerken yayın içinde Frankfurtlu futbolcuları görmeyen Irrati'nin performansını sert şekilde eleştirmişti.

ÜÇÜNCÜ MAÇ

Skorer'in haberine göre; Irrati, sezon başında Galatasaray'ın İstanbul'da PSV ile oynadığı maçta da orta hakem olarak görev yapmıştı. Beşiktaş'ın Ajax maçında orta hakem Fransa'dan Benoit Bastien.

Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı

Fenerbahçe, Frankfurt, Beşiktaş, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı - Son Dakika Spor


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