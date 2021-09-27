Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı

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Nereye gitse protesto ediliyor! Bu kez yumurta fırlattılar

UEFA, bu sezon Massimiliano Irrati'yi Türk takımlarının maçlarına atamaya devam ediyor.

Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşmasında son saniyedeki penaltıyı tekrarlatmayan Irrati, Ajax - Beşiktaş maçında daVAR'ın başında olacak. Otoriteler, Berisha ceza sahasına girerken yayın içinde Frankfurtlu futbolcuları görmeyen Irrati'nin performansını sert şekilde eleştirmişti.

ÜÇÜNCÜ MAÇ

Skorer'in haberine göre; Irrati, sezon başında Galatasaray'ın İstanbul'da PSV ile oynadığı maçta da orta hakem olarak görev yapmıştı. Beşiktaş'ın Ajax maçında orta hakem Fransa'dan Benoit Bastien.