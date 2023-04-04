Aydınlanmayan gün 4 Nisan! Fenerbahçe, 8 yıl sonra çağrısını yineledi - Son Dakika
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Aydınlanmayan gün 4 Nisan! Fenerbahçe, 8 yıl sonra çağrısını yineledi

04.04.2023 11:49

Fenerbahçe, 8 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanması olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Faillerin bulunması talebini bir defa daha yineleyen sarı-lacivertli ekip, "Türk yargısı ve adaleti, bu karanlığın devam etmesine izin vermeyecek, inanıyoruz! Adalet bekliyoruz! Hukuk talep ediyoruz! Yarınlara inanmak istiyoruz!" ifadelerine yer verdi.

4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüşü Trabzon Sürmene yolunda Fenerbahçe otobüsü, silahlı saldırıya uğradı. Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala faillerinin bulunamadığı saldırı için sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı.

"ADALET BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada adalet çağrısı bir kez daha yinelenirken, "Türk yargısı ve adaleti, bu karanlığın devam etmesine izin vermeyecek, inanıyoruz! Adalet bekliyoruz! Hukuk talep ediyoruz! Yarınlara inanmak istiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINA SESLENİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün, 39 canımıza kast edilen günün üzerinden geçen 8. yıl.

Bugün, hukuka, adalete inananların ellerinin boş kaldığı 96. ay. Bugün, Fenerbahçe'yi öldürmek isteyenlerin özgürce yaşamaya devam ettiği 2922. gün. Bugün, vicdanların sızladığı 70128. saat. Takım otobüsümüzün, onlarca canımızın silahlı saldırıya uğradığı 4 Nisan 2015 günü; bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz 2011'in, 12 Mayıs 2012'nin bir diğer yüzü…

Ve bugün, milyonlarca Fenerbahçeli adına bir kez daha tüm sorumlulara, Türkiye Cumhuriyeti yargısına, değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz:

Hukukun sessiz,

adaletin çözümsüz,

faillerin meçhul,

suçluların cezasız kaldığı

bir saat, bir gün, bir ay ve bir yıl daha yaşamak istemiyoruz,

bunu kabul etmiyoruz!

Türk yargısı ve adaleti, bu karanlığın devam etmesine izin vermeyecek, inanıyoruz!

Adalet bekliyoruz!

Hukuk talep ediyoruz!

Yarınlara inanmak istiyoruz!"

Kara günün üzerinden 8 yıl geçti! Fenerbahçe aynı çağrıyı bir kez daha tekrarladı
Kara günün üzerinden 8 yıl geçti! Fenerbahçe aynı çağrıyı bir kez daha tekrarladı
Kara günün üzerinden 8 yıl geçti! Fenerbahçe aynı çağrıyı bir kez daha tekrarladı
YORUMLAR (8)
  • Eski Tüfek.: Konuyu saptırıp gündem değiştirme taktikleriniz artık sıradanlaştı ,burada başarı değil ,bu saldırının failleri konusu var... Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Başarısızlıgın ardından geçmiş dosyaları karıştırın bakıyım ne olacak bu fenerin hali yeter ali koç daha fazla rezil etmeden bırak Cevap Yaz 29 14 Yayından Kaldır
  • Rasim Polat: 4nisanı hatırlatmak içinmi BJK den4 yemişler yoksa??? Cevap Yaz 30 16 Yayından Kaldır
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