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Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. İrfan Can Kahveci'nin golüne karşılık Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakalayan Samsunspor, maçtan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
21.01.2024 - 18:03,
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Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Cengiz Ünder), Fred (Dk. 87 Krunic), Tadic (Dk. 70 King), Szymanski (Dk. 80 Emre Mor), Dzeko (Dk. 70 Batshuayi)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+1 Haluk Mustafa Tan), Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı (Dk. 90+4 Yunus Emre Çift), Holse, Bennasser, Tait (Dk. 80 Osman Çelik), Emre Kılınç (Dk. 80 Fofana), Mouandilmadji (Dk. 46 Ercan Kara)

Goller: Dk. 12 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 63 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mouandilmadji, Dk. 84 Okan Kocuk, Dk. 90+5 Holse (Yılport Samsunspor), Dk. 52 Mert Müldür (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayının sağından çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

56. dakikada Tadic'in sol kanatta yerden içeri çevirdiği topa Szymanski dokunamadı. Ceza sahası içinde Dzeko'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda son çizgiye yakın bir noktadan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu son anda çizgi üzerinden çıkardı. Ancak VAR odasının meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği uyarısı üzerine maçın hakemi Bahattin Şimşek, gol kararı verdi: 1-1.

71. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü, Ercan Kara topu son çizgi yakınında kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

90+6. dakikada Bonucci'nin ceza sahasına ortasında Emre Mor topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Krunic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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