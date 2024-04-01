Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın kendilerini savunduğunu belirtti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Pekin, Trabzonspor maçının ardından yapılan disiplin sevklerine dikkati çekerek, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
Yapılan sevklere tepki gösteren Pekin, şu görüşlere yer verdi:
"Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştı. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ye sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Yöneticisi Pekin, Trabzonspor Maçı Sonrası Disiplin Sevklerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcular ve görevliler hakkında konuştu. Sevklere tepki gösteren Pekin, "Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.
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