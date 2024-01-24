Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: \'Camaia olarak dimdik ayaktayız\'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-0 kazanılan RAMS Başakşehir maçının ardından camia olarak dimdik ayakta olduklarını söyledi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baki, takımın, taraftarların maçtan kopmadığını, futbolcuların da sakinliğini koruduğunu belirtti.

Karşılaşmanın son dakikasında kazanılan penaltının yüzde 100 doğru karar olduğunu açıklayan Baki, "Son derece cömert pozisyonları harcayıp, maçı stresi sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik, şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Penaltının bariz doğru karar olduğunun altını çizen Baki, şöyle devam etti:

"Çağdaş hocanın ve Başakşehir yedek kulübesinin bu kadar agresif ve sert tepki göstermesini anlayamadık. Artık Türkiye'de algı işlerinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Herkes bu penaltıyı konuşuyor, algılar başladı. Penaltıdan 15 dakika öncesinde Batshuayi'nin pozisyonunda da net bir penaltı var. Maçın dinamik temposu nedeniyle hakem bunu kaçırmış olabilir ama VAR bunu nasıl çağırmaz. VAR açıklandığında az da olsa tepkimizi gösterip endişelerimizi dile getirdik. Bu endişelerde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakikada durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Bunun bu şekilde anlık gündem olmamasının sebeplerinden birisi, bu pozisyon yaşandıktan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş pozisyonun tekrarını gösterdi. Bu da canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden birisi de bu. Hem VAR pozisyonda çağırmıyor hem de yayıncı kuruluş bu pozisyonu, olay soğuduktan sonra gündeme getiriyor. Bu gibi algılarla savaşmaya devam ediyoruz. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursun. Biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta. Eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok bekler. Taraftarımıza, takımımıza ve teknik direktörümüze çok teşekkür ediyorum."

"Keşke bu psikolojik savaşa gerek kalmasa"

Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'e değinen Selahattin Baki, "Şimdi söyleyeceğimi üzülerek söylüyorum. Bazı gerginliklerde baş aktör bizim eski oyuncumuz Deniz Türüç'tü. Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı. Ben şimdilik yazıklar olsun diyorum. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." açıklamasında bulundu.

Baki, Galatasaray Kulübünün Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine de şöyle devam etti:

"Biz son maçta 2 puan kaybedip, onlar (Galatasaray) da kazandığı için birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara gerek kalmasa. Ben çok kaale almıyorum. Çünkü onlar biliyorsunuz öne geçecek gibi bir pozisyon elde ettikleri zaman algılara başlarlar, biraz geridelerse itidal, dostluk, kardeşlik derler."

Son olarak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında konuşan Baki, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe camiasıyla barışık olmayan bir hakemdi. İsminin açıklanması o zaman ( Suudi Arabistan'daki Süper Kupa) bizi şaşırtmıştı. Bugün Batshuayi'nin penaltısını kaçırdı ama dinamik oyunda, aksiyon halinde olabilir bunlar. Ben bu pozisyonda VAR'ı suçluyorum."