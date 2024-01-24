 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Camaia olarak dimdik ayaktayız' - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Camaia olarak dimdik ayaktayız'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-0 kazanılan RAMS Başakşehir maçının ardından camia olarak dimdik ayakta olduklarını söyledi. Baki, takımın, taraftarların maçtan kopmadığını, futbolcuların da sakinliğini koruduğunu belirtti. Penaltının bariz doğru karar olduğunu vurgulayan Baki, VAR'ı suçladı ve şampiyonluk yürüyüşlerine devam edeceklerini ifade etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: \'Camaia olarak dimdik ayaktayız\'
24.01.2024 - 23:23,  Güncelleme: 23:24
Abone Ol

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-0 kazanılan RAMS Başakşehir maçının ardından camia olarak dimdik ayakta olduklarını söyledi.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baki, takımın, taraftarların maçtan kopmadığını, futbolcuların da sakinliğini koruduğunu belirtti.

Karşılaşmanın son dakikasında kazanılan penaltının yüzde 100 doğru karar olduğunu açıklayan Baki, "Son derece cömert pozisyonları harcayıp, maçı stresi sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik, şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Penaltının bariz doğru karar olduğunun altını çizen Baki, şöyle devam etti:

"Çağdaş hocanın ve Başakşehir yedek kulübesinin bu kadar agresif ve sert tepki göstermesini anlayamadık. Artık Türkiye'de algı işlerinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Herkes bu penaltıyı konuşuyor, algılar başladı. Penaltıdan 15 dakika öncesinde Batshuayi'nin pozisyonunda da net bir penaltı var. Maçın dinamik temposu nedeniyle hakem bunu kaçırmış olabilir ama VAR bunu nasıl çağırmaz. VAR açıklandığında az da olsa tepkimizi gösterip endişelerimizi dile getirdik. Bu endişelerde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakikada durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Bunun bu şekilde anlık gündem olmamasının sebeplerinden birisi, bu pozisyon yaşandıktan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş pozisyonun tekrarını gösterdi. Bu da canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden birisi de bu. Hem VAR pozisyonda çağırmıyor hem de yayıncı kuruluş bu pozisyonu, olay soğuduktan sonra gündeme getiriyor. Bu gibi algılarla savaşmaya devam ediyoruz. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursun. Biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta. Eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok bekler. Taraftarımıza, takımımıza ve teknik direktörümüze çok teşekkür ediyorum."

"Keşke bu psikolojik savaşa gerek kalmasa"

Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'e değinen Selahattin Baki, "Şimdi söyleyeceğimi üzülerek söylüyorum. Bazı gerginliklerde baş aktör bizim eski oyuncumuz Deniz Türüç'tü. Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı. Ben şimdilik yazıklar olsun diyorum. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." açıklamasında bulundu.

Baki, Galatasaray Kulübünün Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine de şöyle devam etti:

"Biz son maçta 2 puan kaybedip, onlar (Galatasaray) da kazandığı için birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara gerek kalmasa. Ben çok kaale almıyorum. Çünkü onlar biliyorsunuz öne geçecek gibi bir pozisyon elde ettikleri zaman algılara başlarlar, biraz geridelerse itidal, dostluk, kardeşlik derler."

Son olarak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında konuşan Baki, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe camiasıyla barışık olmayan bir hakemdi. İsminin açıklanması o zaman ( Suudi Arabistan'daki Süper Kupa) bizi şaşırtmıştı. Bugün Batshuayi'nin penaltısını kaçırdı ama dinamik oyunda, aksiyon halinde olabilir bunlar. Ben bu pozisyonda VAR'ı suçluyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih Terim Stadı, Selahattin Baki, Başakşehir, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Camaia olarak dimdik ayaktayız' - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:24:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Camaia olarak dimdik ayaktayız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement