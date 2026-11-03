Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao ile anlaşamayınca Emre Belözoğlu için girişim başlattı - Son Dakika
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Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao ile anlaşamayınca Emre Belözoğlu için girişim başlattı

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Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktörlük için Sergio Conceiçao ile yaptığı görüşmeden anlaşma çıkmayınca Kasımpaşa'nın hocası Emre Belözoğlu için girişimde bulunma kararı aldı. Yapılacak görüşmede taraflar anlaşırsa Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak.

FENERBAHÇE'DE teknik direktörlük görevi için ibre Emre Belözoğlu'na döndü.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Dün bir toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'ya teklif yapmıştı. Conceiçao ile yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmamasının ardından yönetim, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için girişimde bulunma kararı aldı. Yapılacak olan görüşmede tarafların anlaşması halinde Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak.

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi'nin Belözoğlu'na teklif yapmasının birçok sebebi olduğu öğrenildi. Özellikle 46 yaşındaki teknik adamın, kulübü yakından biliyor olması, Kasımpaşa'da son dönemdeki yükselişi, uluslararası alandaki tanınırlığı ve bildiği yabancı diller sebebiyle oyuncularla birebir diyalog kurabiliyor olması önemli etken oldu. Kasımpaşa'nın da Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda kolaylık sağlayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA
Emre BelözoğluFenerbahçeKasımpaşaSporSon Dakika

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