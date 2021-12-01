Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek

Göztepe karşılaşmasında bırakılan 2 puan, bardağı taşıran son damla oldu. Portekizli hocanın hiç destekçisi kalmadı. Bugün Vitor Pereira'nın geleceği için yönetimin toplanacağı açıklandı.

Vitor Pereira'ya verilen kredi erken tükendi. Trabzonspor'la açılan puan farkı, yıldızlarla yaşanan sürtüşme ve futbolun her geçen gün geriye gitmesi artık sabırları taşırdı. Galatasaray derbisinden önce Pereira'ya 'güveniyoruz' mesajı paylaşan Başkan Ali Koç da artık çaresiz. YÖNETİM KARARI Fenerbahçe yönetimi, Başkan Ali Koç'la Pereira'nın geleceğini görüşmek istedi. Göztepe'de bırakılan 2 puan ve ortaya koyulan futbol, bardağı taşıran son damla oldu. Bugün yönetimin toplantı yapacağı bildirildi. İSTEMEYENİ ÇOK Vitor Pereira'yı yönetim içinde istemeyenlerin sayısı fazla. Başkan Ali Koç, Portekizli hocaya destek çıktı ancak artık arada kalmış durumda. Pereira'nın uzun soluklu devam etme ihtimali çok zayıf.

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