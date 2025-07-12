Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa - Son Dakika
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Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa

Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa
12.07.2025 12:27
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Erol Bilecik, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurmuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim kurulunda sürpriz bir istifa yaşandı.

EROL BİLECİK İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe başkanvekili Erol Bilecik, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Erol Bilecik bu kararını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Fenerbahçe Camiasına,

Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe'mizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, taşıdığım sorumluluklara odaklanma amacı taşıyordu.

Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.

Kıymetli Fenerbahçeliler,

Geride bıraktığımız görev yılları boyunca, kulübümüzün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere; yönetim politikamızda şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek için ve kararlılıkla kulübümüzü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştık.

Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.

Gönül isterdi ki herkes için verilen emekler her anlamda taçlansın. Ama biliyoruz ki, bazı mücadeleler zamanını bekler; bazı hizmetler ise sessizce büyür. Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de, Fenerbahçe'mize hizmet edebilmekti. Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum.

Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe Camiasına gönülden teşekkür ediyorum. Sonsuza dek Fenerbahçe. Saygılarımla."

O SÖZLER NEDENİYLE İHRACI İSTENMİŞTİ

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurmuştu. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Erol Bilecik'i Aziz Yıldırım'a olan sözleri nedeniyle istifaya davet etmişti.

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Son Dakika Spor Baskılara dayanamadı! Fenerbahçe yönetiminde istifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fırat bilim:
    keşke ali koç bey de istifa etsek ne mutlu haberleri alırdık 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    Ali Koç tek başına kaldın sıra sende 2 0 Yanıtla
  • Sena2007:
    darısı ali koç un başına inşallah yoksa bu adam Fenerbahçe yi bitirecek 2 0 Yanıtla
  • Mh459267:
    YAPRAK DÖKÜMÜ ERKEN BAŞLADI ÖNCE ACUN ŞİNDİ BİLECİK... 0 0 Yanıtla
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