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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, YDK Başkanı Uğur Dündar, üyelerin onayına sunmak üzere bir deklarasyon okudu. Deklarasyon oy birliği ile kabul edildi.

03.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, alışıla gelmiş bir açılış konuşması gerçekleştirmeyeceğini ve deklarasyon okuyup üyelerin oylarına sunacağını dile getirdi. Fenerbahçe tarihinin anlatılmakla bitmeyeceğini vurgulayan Uğur Dündar, başkan Ali Koç'a haksız suçlamalar yapılıp iftiralar atıldığını ifade etti. Uğur Dündar, birlik ve beraberliğin yer aldığı deklarasyon okuyarak üyelerin onayına sundu. YDK'da yer alan üyeler tarafından okunan deklarasyon oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: DHA

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Faruk Ilgaz Tesisleri, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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