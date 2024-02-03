Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.