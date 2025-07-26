Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

FENERBAHÇE Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, başkan adayları Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ve önceki dönem divan kurulu başkanı Uğur Dündar'ı selamlayarak sözlerine başladı. Mosturoğlu, "Nisan ayında yaptığımız toplantının ardından kulübümüzü ilgilendiren önemli gelişmeler etkilendi. Birazdan genel sekreterimiz Burak Kızılhan faaliyet raporunu sunacak ve bunlara değinecek. Ben sadece temmuz ayı içindeki çok önemli 2 günümüz ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 3 Temmuz 2011'in üstünden tam 14 yıl geçti. 14 yıldır değişmeyen tek şey kararlılıkla değişmeyen mücadelemiz. 3 Temmuz'a dair çok şey söyleyebilirim. Yolumuz uzun işimiz zor. Hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'a dair çok şey söyledik, anma programları yaptık. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 3 Temmuz'da kurulan kumpasa karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, dokunma yanarsın diyen, karanlık güçlere karşı direnen ve sonunda da yenilmez denen bu yapıyı yenen camiamızın kahraman fertlerinin her birine en derin şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler gününü kutladık. Bu vesileyle tekrardan Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Sonsuza kadar yaşasın Fenerbahçe" dedi.

'YAPICI OLAN ELEŞTİRİLER YARARLIDIR'

Eylül ayında yapılacak genel kurul hakkında bilgiler aktaran Şekip Mosturoğlu, "Kulübümüz 13-14 ve 20-21 Eylül tarihlerinde Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantılarını yapacağını açıkladı. Tüzüğümüzün 14'üncü maddesinin 2'nolu paragrafında üyelerimizin aidat ödemesinin mart ayının son günü saat 19.00 olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin 3'nolu paragrafında ise aidat borcu olan üyelerimizin borcunun ödemesinin ardından takip eden 1 aydan sonra yapılacak genel kurula katılabileceği düzenlenmiştir. Üyelerimizin aidat borcunu zamanında ödemeleri gerekmektedir. Yüksek Divan Kurulunun tüzüğümüz ile belirlenmiş en önemli görevi kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olmasıdır. Yüksek Divan Kurulu da binlerce danışmandan oluşan ve heyet olarak bu fonksiyonu infa eden tüzüğümüz ile oluşan bir organdır. Üyelerimizin sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri onların şahsi hayatlarından elde ettikleri birikimin bir sonucu olduğu kadar bir kulüpçülük anlayışı ile uzun yıllar içinde kulüp içinde elde ettiği birikiminde sonucudur. Bugün de camiamız YDK'dan büyük beklentiler içerindedir. YDK toplantıları 3'ayda bir yapılan formalite toplantılar değildir. Her biri genel kurul havasında geçmesi gereken toplantılardır. Her toplantımızın bir genel kurul atmosferinde geçmesi gerekli ve şarttır. Yapıcı olan eleştiri yararlıdır, asla kötü bir şey değildir. Yapıcı olan iyi niyetli eleştirile hataların gözükmesi için bir fırsattır. Eleştiri, muhataplarının kendilerini güçlendirmelerinin ve performanslarının arttırmalarının en önemli yollarından biridir. Yerinde yapılan takdir ve övgü de son derece önemlidir. Kulübümüzün menfaatleri için gerektiği anda birlik ve beraberlik içinde olmayı da camiamız içinde birlik ve beraberlik iklimi yaratma ve sürdürme sorumluluğumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşılaştığımız tüm sorunları ancak birlik ve beraberlik içinde olarak aşabildiğimizin bilincindeyiz" diye konuştu.

DEV EKRAN KURULDU

Kongre üyeleri için Faruk Ilgaz Tesisleri'nin bahçesinde de dev ekran kuruldu. Kongre üyeleri kurulan dev ekrandan toplantıyı takip edebilecek.