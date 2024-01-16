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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Adanaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır olduğunu açıkladı. Mücadele, yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor\'u konuk edecek
16.01.2024 - 17:13,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Adanaspor mücadelesi, yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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