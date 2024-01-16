Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor\'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Adanaspor mücadelesi, yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.