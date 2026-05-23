Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

23.05.2026 15:23
Atletico Mineiro’nun Fenerbahçeli Fred için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı yıldızın ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred için ülkesinden sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Mineiro’nun deneyimli futbolcu için girişimlere başladığı öne sürüldü.

ATLETICO MINEIRO DEVREDE

ESPN Brasil’in haberine göre Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Fred transferi için görüşmelere başladı. Kulübün deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

FRED ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Haberde Fred’in kariyerine yeniden Brezilya’da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun ülkesine dönme fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TEKLİF BEKLİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin ise tatmin edici bir bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği belirtildi. Fenerbahçe’nin transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

ORTA SAHANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Fred, Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Brezilyalı yıldız özellikle orta sahadaki enerjisi ve oyun temposuyla dikkat çekmişti.

GÖZLER RESMİ GELİŞMELERDE

Transfer iddialarının ardından gözler Atletico Mineiro ve Fenerbahçe cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Fred’in geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
