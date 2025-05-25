Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.

OSAYI SAMUEL ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İZLEDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üstü açık otobüsle yolculuğuna devam ederken sosyal medya hesabından bir canlı yayın açtı. Bunun üzerine Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in vatandaşı Osimhen'in canlı yayınına girdi. Fenerbahçeli futbolcunun uzun süre canlı yayında kaldığı ve Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk sevincini izlediği görüldü.

İşte Osayi Samuel'in canlı yayını izlediği o anlar;