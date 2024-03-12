Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' etkinliğine konuk oldu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya gelen gençler, spor yatırımları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

12.03.2024 20:19  Güncelleme: 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu

BURSA - Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' etkinliğine konuk oldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu. Buluşmada gençlerin heyecan ve coşkusu hiç dinmedi. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, buradaki buluşmada gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili gençlere bilgi vererek yeni müjdeleri de sıraladı. Başkan Usta açıklamasında, "Değerli kardeşimiz İsmail Yüksek'i memleketinde gençlerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların da mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunuyor. Konuk futbolcu olunca bu akşam konumuz da spor tabii ki. İlçemiz tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımının bitmesine sayılı günler kaldı. Yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve iki adet tenis kortundan oluşan kompleksi gençlerimize kazandırıyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ise konuşmasında, "Öncelikle değerli başkanımıza böyle bir etkinlikte bizlere memleketimin gençleriyle buluşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. İznik'in sokaklarında top oynamış, bu sokaklarda sizlerin arsında ter dökerek bu günlere geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Bugün de siz değerli gençlerimizin geleceğine bir nebze de olsa katkı sağlayacaksak ne mutlu bizlere. Her zaman İznik'in ve İznikli gençlerimizin destekçisi olacağıma buradan söz veriyorum" diye konuştu.

Bir çocuğun, 'Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?' sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" dedi.

"Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United"

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" ifadelerini kullandı.

" Arda Güler, çok özel bir futbolcu"

Real Madrid forması giyen eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Kağan Mehmet Usta, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Bursa, İznik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Macaristan'ın Aday Kadrosu Açıklandı
    20:17 Macaristan'ın Aday Kadrosu Açıklandı

    A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta Macaristan ile oynayacağı özel maç öncesinde rakip takımın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Marco Rossi tarafından belirlenen kadroda 25 futbolcu yer alıyor.

  • Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek
    20:16 Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek

    FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti. Boyd'un kontratının feshedilmesi sonucunda ödenecek tazminatın yıllık yüzde 5 faizle birlikte 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyeceği belirtildi. Hukuki süreç ise devam etmektedir.

  • Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    20:11 Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda core antrenmanı ve pas çalışması yapıldı. Kaleciler ise ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

  • Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 11 Nisan Stadyumu'ndaki Süper Kupa hazırlıklarını inceledi
    20:07 Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 11 Nisan Stadyumu'ndaki Süper Kupa hazırlıklarını inceledi

    Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'ndaki hazırlıkları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın maça en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirtti ve çalışmaların koordineli bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

  • TFF, Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını paylaştı
    20:01 TFF, Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını paylaştı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu da VAR incelemesi sonucunda belirlendi.


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 21:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement