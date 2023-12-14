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Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı

16 haftalık kız bebeğini kaybeden Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Umut Nayir'e takım arkadaşlarından destek geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol sonrası gol sevincini Umut Nayir'e sarılarak paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir\'e sarılarak paylaştı
14.12.2023 - 22:25,  Güncelleme: 22:30
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, kamuoyuyla üzücü bir haber paylaştı. Anne karnındaki 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu açıklayan Nayir çifti hepimizi üzmüştü.

TAKIM ARKADAŞLARI UMUT NAYİR'E SARILDI

Bu akşam Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısına çıkan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti. Golün ardından başta Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci olmak üzere tüm futbolcular gol sevincini Umut Nayir'e sarılarak yaptı.

İşte o anlar;

Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'le paylaştı
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'le paylaştı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı - Son Dakika
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