Fenerbahçeli Gençlerden Galatasaray Bayrağına Saldırı

- Edirne'de Galatasaray'ın 5 yıldızlı Bayrağını yırtıp kaçtılar ama arkada delil bıraktıklarını unuttular

Galatasaray bayrağı yırtıp kaçan gençler, geride çekildileri fotoğrafı bırakınca yakayı ele verdiler

EDİRNE - Edirne'de Galatasaray'ın şampiyonluğuna günler kala asılan dev 5 yıldızlı bayrak,Fenerbahçeli taraftarlar tarafından gece geç saate yırtıldı.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı maçta 3-0 galibiyet alarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de büyük bir coşku yaşanırken, gece geç saatlerde eğlence mekanında çıkan Fenerbahçeli 3 taraftar, eğlence mekanı çıkışında bayrağın caddede asılı olmasını hazmedemedi ve asılı olan bayrağı arkadaşlarının da yardımı ile yırtarak olay yerinden kaçtılar.

Bayrak yırtıldı ama geride fotoğrafı unuttular

Gece saat 03.00 civarı caddede asılı olan bayrağı indiren ve olay yerinden kaçan 3 arkadaş hesap edemedikleri bir durumu unutulur. Eğlence mekanında çektikleri ve hatıra olarak aldıkları fotoğrafı, Galatasaray bayrağının asılı olduğu yerin yan tarafına bırakarak olay yerinden kaçtılar.

"Bayrak alıp gelsinler şikayetçide olmayız"

Cadde esnafı Ugur Bayraktar, "Geçem hafta esnaflar ile aldığımız 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağını gece 3 civarında yoldan geçen ve alkollün de etkisi ile olduğunu düşünüyorum, bayrağı yırtıp alıp gidiyorlar. Genç kardeşlerimizden şikayetçi değilim, yeni bir bayrak alıp gelip özür dilesinler, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Esnaf Ahmet Üstüner ise, "Adamlar hakları bayraklarını asacaklar. Yapılan yanlış yırtma indirme olmamalı" ifadesini kullandı.

Başka bir esnaf Fatih Gezer de yapılan bayrak yırtma ve indirme girişimlerinin taraftarlığı yakışmadığını belirtti.