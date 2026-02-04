Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'dan Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferin yankıları devam ediyor.

HANDE BALADIN'DAN KANTE PAYLAŞIMI

Sezon başında Fenerbahçe Medicana'ya transfer olan Hande Baladın, antrenman sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte poz vererek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Milli oyuncunun yaptığı bu paylaşımda, sık sık Kante'nin adının geçtiği "Ramenez la coupe à la maison" şarkısını eklediği görüldü. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Kante'yi karşılamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz N'Golo Kante, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" denildi. Yıldız ismi binlerce taraftarın karşılaması bekleniyor.