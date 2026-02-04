Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı - Son Dakika
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı

Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
04.02.2026 19:04
Fenerbahçe Medicana forması giyen Hande Baladın, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'golo Kante'nin adının geçtiği şarkıyla bir paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'dan Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferin yankıları devam ediyor.

HANDE BALADIN'DAN KANTE PAYLAŞIMI

Sezon başında Fenerbahçe Medicana'ya transfer olan Hande Baladın, antrenman sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte poz vererek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Milli oyuncunun yaptığı bu paylaşımda, sık sık Kante'nin adının geçtiği "Ramenez la coupe à la maison" şarkısını eklediği görüldü. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Kante'yi karşılamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz N'Golo Kante, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" denildi. Yıldız ismi binlerce taraftarın karşılaması bekleniyor.

Hande Baladın, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Voleybol, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    KANTE MESAJI ALDI 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı - Son Dakika
