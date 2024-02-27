Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'un Tarzları Konuşuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'un Tarzları Konuşuluyor

Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.

27.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek ile sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Serdar Dursun, özel hayatlarında da birlikte vakit geçiriyor.

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

32 yaşındaki Dursun oğlu Eymen ve İsmail Yüksek ile önceki gün, Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. İkilinin minik Eymen'le eğlenceli anları çok konuşuldu. Nedeni ise tarzları.

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Dursun ve Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düşerken, gelen yorumlar ise şöyle;

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü
Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü
Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü
Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü
Fenerbahçe\'nin İsmail Yüksek ve Serdar Dursun\'un Tarzları Konuşuluyor

Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'un Tarzları Konuşuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'un Tarzları Konuşuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement