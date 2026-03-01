Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran\'a büyük tepki

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

FENERBAHÇE, ANTALYA'DA YARA ALDI

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, 49. dakikada Sander van de Streek'in golüyle 2-0 geriye düştü. Geri kalan bölümde Sidiki Cherif ve Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle skora denge getiren sarı-lacivertliler, maçın kalan kısmında aradığı galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 54'e yükseltirken, liderle arasındaki farkın açılması şampiyonluk yolunda büyük darbe vurdu.

SADETTİN SARAN'A ''FORVET'' TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından tepkilerin odağındaki isim Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle ara transfer döneminde mevcut santrforların gönderilip yerine yeterli takviye yapılmamasını yoğun şekilde eleştirirken, takımın gol yollarındaki etkisizliğine ve forvet hattının yetersizliğine dikkat çekti.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada puan farkını eritmeyi hedefliyor.