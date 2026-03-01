Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki - Son Dakika
01.03.2026 22:15
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Maçın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran'a büyük tepki gösterdi. Ara transfer döneminde eldeki santrforların gönderilip yerine transfer yapılmamasını eleştiren sarı-lacivertliler, gol yollarındaki etkisizliğe dikkat çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

FENERBAHÇE, ANTALYA'DA YARA ALDI

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, 49. dakikada Sander van de Streek'in golüyle 2-0 geriye düştü. Geri kalan bölümde Sidiki Cherif ve Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle skora denge getiren sarı-lacivertliler, maçın kalan kısmında aradığı galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 54'e yükseltirken, liderle arasındaki farkın açılması şampiyonluk yolunda büyük darbe vurdu.

SADETTİN SARAN'A ''FORVET'' TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından tepkilerin odağındaki isim Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle ara transfer döneminde mevcut santrforların gönderilip yerine yeterli takviye yapılmamasını yoğun şekilde eleştirirken, takımın gol yollarındaki etkisizliğine ve forvet hattının yetersizliğine dikkat çekti.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada puan farkını eritmeyi hedefliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kemal Demir Kemal Demir:
    Osimhen ve sherif karşılaştır ve şampiyonu tahmin et, bizim suçumuz ne feneri sevmek lânet olsun Fenerli olduğum güne 41 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    E HANI ALATTIN VARDI 12 5 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    boyle bahtsiz bir takim var mi ya,gelen gideni aratiyor,sampiyon olacak dedikleri takimin forveti yok bu nasil akla ziyan bir yonetim anlayisi nedit bu ahmakligin sebebi nedir 8 0 Yanıtla
  • Hilal Aslan Hilal Aslan:
    fenerliler forvetsizlikten ağlarken o sırada Galatasarayın forvetsiz şampiyon olduğu sezon gelir akıllara..3 3 1 Yanıtla
  • Murat Ekinci Murat Ekinci:
    Sevin Sadettin sevin. Berabere bitti maç. Hah hah hah 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
